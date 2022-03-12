/685062/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-شاهد-البوستر-الرسمي-لمسلسل-جزيرة-غمام

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل «جزيرة غمام»، الذي يخوض بطولته عدد من نجوم الفن المبدعين وهم الفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب، البوستر الرسمي للعمل، ترقبا لعرضه ضمن السباق الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد البوستر الدعائي لمسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه في رمضان 2022

وجمع البوستر الرسمي لمسلسل «جزيرة غمام»، جميع أبطال العمل وهم الفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، والفنانة مي عز الدين، ومحمد أمين، وكان هؤلاء متصدرين البوستر الرسمي للعمل، ثم جاء خلفهم عدد من النجوم الآخرين.

وظهر أبطال مسلسل «جزيرة غمام» خلال البوستر الدعائي للعمل في وقت سابق بجلاليب، وهو الزي الصعيدي المناسب مع أحداث المسلسل الذي يدور في أجواء صعيدية تميزه عن باقي الأعمال الدرامية الأخري وذلك في مطلع القرن الماضي أي قبل ما يزيد عن 100 عام.

القنوات الناقلة لمسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل «جزيرة غمام» على قناة الحياة، كما يمكن مشاهدته بدون فواصل إعلانية على العديد من المنصات، وهم "واتش ات"، و"منصتي"، و"شاهد"، ون المقرر أن يحقق العمل نجاح مختلف في رمضان 2022.

فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي في دراما رمضان 2022 للمرة الثانية على التوالي

ويعد «جزيرة غمام»، هي التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2».

مسلسل القاهرة كابول في رمضان 2021

مسلسل «القاهرة كابول» رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وينقل مسلسل «القاهرة كابول» صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة.