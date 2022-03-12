/685060/ضمن-وفد-برلماني-محمد-اسماعيل-نائب-التنسيقية-في-زيارة-رسمية-إلى-الكويت

شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستغرق 5 أيام، ضمن وفد برلماني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

دوت الخليج

كان في استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وأمين عام مجلس الأمة الكويتي، عادل اللوغاني، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت.

وشارك النائب محمد إسماعيل فى لقاء الوفد مع رئيس البرلمان البحريني، فوزية بنت عبدالله، وبعض من أعضاء البرلمان البحريني على هامش الزيارة لدولة الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال التشريعي.

تأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومن المقرر خلال الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.