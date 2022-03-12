/685058/ضمن-استعدادات-شهر-رمضان-ضبط-20-مخالفة-تموينية-بأسواق-المنوفية

شنت إدراة تلا بقيادة محمد خميس ومديرة الرقابة التموينية هانم علام وعطا الشرقاوي حملة على المحلات العامة والأسواق والمخابز وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينيه خلال عمل إداره تموين تلا اليوم السبت ومتابعة المخابز منهم عدد 7 محاضر نقص وزن وعدد 5 محاضر عدم نظافه وعدد 3 محاضر لسلع متنوعة من الدقيق والأرز مجهولة المصدر وعدد 5 محاضر مخالفات بأسعار السلع، وذلك مع الاستمرارية على متابعة الأسواق والمحلات والمخابز .

أشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم ضبط عدد من الشون مخزن بها مواد غذائية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر بغرض الاحتكار وخلق سوق موازي مما ترتب عليه زيادة الأسعار عن مثيلاتها بالسوق بهدف التربح ، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة للوقوف علي مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ومدى توافر كافة السلع الأساسية أمام المواطنين.

وقد أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية بأنه تم تحرير محضرين جنح بتلك الواقعة بأرقام 3783 /3782 لسنة 2022 ، وتبين خلال مرور الحملة التفتيشية قيام صاحب مخزن مواد غذائية بإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط 2 طن دقيق فاخر فضلاً عن ضبط طن أرز معبأ جميعهم مجهولة المصدر .

ضبط 6 طن سلع غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء

كما تم ضبط مخزن آخر لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتمكنت الحملة من التحفظ على 20 جوال دقيق فاخر، فضلاً عن 300 كرتونة مكرونة وعدداً من السلع الغذائية الأخرى جميعها مجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الاستمرار في شن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين. جاء ذلك كله في إطار جهود محافظة المنوفية في إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين.