/685057/أرقام-وإحصائيات-من-خسارة-الأهلي-أمام-صن-داونز

خسر النادي الأهلي أمام صن داونز بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر لاعبو الأهلي بشكل غير جيد خلال المباراة، وكان الأستحواذ والخطورة للاعبي صن داونز في معظم مجريات المبارة، في النمقابل تألق محمد الشناوي وأنقذ القلعة الحمراء من الهدف الثاني الذي كان قريب للفريق الجونب إفريقي.

وحاول الأهلي أن يعود للمباراة في الربع ساعة الأخيرة بعدما أجرى موسيماني عدة تغييرات هجومية ولكن فشل الفريق في إستغلالها بعدما تألق حارس صن داونز وحافظ على نظافة شباكه في الأخير.

ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من مباراة الأهلي ضد صن داونز

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

الأهلي ضد صن داونز

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: كيندي مويني.

خط الدفاع: مافالا، دي رويك، أونيانجو، لاكاي.

خط الوسط: جالي، مودوا، دومينجو، مورينا.

خط الهجوم: زواني، شالوليلي.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.