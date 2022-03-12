سبب إنفصاله عن أصالة.. من هي نيكول سعفان خطيبة طارق العريان؟

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أعلن المخرج طارق العريان خطبته لعارضة الأزياء نيكول سعفان رسميًا، بعدما تسببت علاقتهما ببعضهما بإنفصال العريان عن النجمة أصالة، فمن هي نيكول سعفان؟ في هذا الموضوع نعرض لكم معلومات عنها.

دوت الخليج تنقل لكم معلومات عن عارضة الأزياء نيكول سعفان خطيبة المخرج طارق العريان

من هي نيكول سعفان خطيبة طارق العريان؟

ولدت عارضة الأزياء نيكول سعفان في سورية عام 1998، عاشت عمرها ما بين مصر والإمارات، حصلت على شهادتها الجامعية في مجال التسويق، ولكنها أتجهت لمجال عرض الأزياء وقامة بدراسته وإحترافه، وبعدما أصبحت وجهًا إلعلانيًا لعدد من شركات التجميل المعروفة، شاركت في عدد من الفيديوكليبات لمطربين مختلفين، ولكن كان المشترك بين أغلهم هو المخرج طارق العريان، وكانت البداية في عام 2018.

نيكول سعفان سبب في إنفصال أصالة عن زوجها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نيكول سعفان هي السبب في إنفصال الفنانة أصالة عن زوجها طارق العريان، الذي ربتطهما علاقة حب مشتعلة كانت دائمًا تتباهى بها أصالة، وتشعر أنها ستكمل إلى النهاية، لما كانت تكنه له من حب عميق، والذي كان كثيرًا ما يظهر في كلامها عليه في الفيديوهات واللقاءات التليفزيونية المختلفة، ولكن بظهور نيكول في عدد من فيديوكلبات أخرجها طارق العريان، وفي صور جمعتهما في مناسبات مختلفة، أتهمتها أصالة والجمهور أنها سبب الإنفصال، ولكن نيكول دافعت عن نفسها قائلة أن علاقتها بطارق بدأت بعد تمام الانفصال.

هجوم الجمهور على طارق العريان بعد إحتفاله بعيد ميلاد خطيبته

نشر المخرج طارق العريان اليوم صورة لخطيبته نيكول سعفان على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام، وعلق عليها بما معناه: "عيد ميلاد سعيد.. أنت الحظ"، وفهاجمه الجمهور بشكل واضح، فمنهم من قال له: "اللي مالوش خير في مراته وعياله والوش خير في حد"، ومنهم من كتب: "اللي زي العريان خايف من الارتباط لانه مو قده، ايام معدودات هيك نوع شخصيتو"، وقالت له واحدة مستهزئة: " انت لما تجيبها من قفاها كدا مش هنعرفها يعني.. وليه مستحي تحط صورتها زي الناس".