/685054/النائب-أحمد-بلال-أكثر-من-2000-مواطن-في-المحلة-يتوجهون-لرئيس-البرلمان-بسبب-الإهمال-المتعمد-لميدان-المحطة

تحت شعار "حق المحلة" بدأ مئات المواطنون في المدينة بتجميع توقيعات على شكوى موجهة للسيد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بسبب ما وصفوه بـ"الإهمال المتعمد من قبل محافظة الغربية لميدان المحطة بالمحلة الكبرى".

دوت الخليج

وطالب الموقعون على الشكوى، بمناقشتها في لجنة المقترحات والشكاوى ولجنة الإدارة المحلية، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، والدكتور جورج سامي، ممثلًا عن الموقعين، وذلك عملًا بحكم المادتين رقم 256 و257 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

توقيعات في المحلة الكبرى تشكو محافظ الغربية لرئيس مجلس النواب

وجاء في الشكوى: "رغم توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في ديسمبر 2021، بتنفيذ توجه الدولة في تطوير الميدان، بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي، ورغم قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية في سبتمبر 2021 بقبول العرض الذي تقدمت به شركة تطوير عقاري بتطوير الميدان على نفقتها، مازال الميدان في حالة من السوء لا يمكن تصورها، أو يمكن تصورها إذا قلنا إن قنوات معادية للدولة المصرية استخدمت مقاطع فيديو منه يظهر فيها وكأنه اسطبل بسبب الحمير والكلاب الموجودة فيه، والتي تسير على أرصفة محطة القطار، بسبب تقاعس محافظة الغربية غير المفهوم في عملية التطوير رغم وجود المتبرع".

وأشار الموقعون، إلى شكواهم المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب أن "تشويه الميدان الحادث حاليًا، يتسبب أيضًا في إغلاق شارع طلعت حرب، وهو محور مروري مهم، كذلك يضم مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي، ما يهدد حياة المرضى بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف من الوصول للمستشفى، وكذلك يتسبب في زيادة المواقف العشوائية في المدينة.. إن استمرار الأوضاع بهذا الشكل يهدر مجهودات الدولة في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المواطنين، ويُشعرنا بالإهانة، بسبب هذا الإهمال المتعمد وإهدار حق المحلة في الوقت الذي أنفقت فيه المحافظة الملايين لتطوير ميدان المحطة في طنطا".

من جانبه، قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إنه تسلم حتى الآن أكثر من 2000 توقيع من مواطنين غاضبين من الوضع الذي وصل له ميدان المحطة في المحلة الكبرى، مضيفا: "القضية الآن تجاوزت إهمال محافظ الغربية المتعمد لتطوير ميدان المحطة، ووصلت إلى ضرب عرض الحائط بتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة البدء فورًا في تنفيذ توجه الدولة نحو تطوير الميدان".

وأضاف البرلسي: "المواطنون قرروا استخدام حقهم الدستوري والقانوني في الشكوى، وتوجههم لمجلس النواب يدل على تقديرهم للمؤسسة التي لم يُقدرها محافظ الغربية ولم يلتزم بتوصيتها".

وتابع: "خروج المشكلة من بين جدران البرلمان للشارع واضطرار المواطنين لجمع التوقيعات مؤشر خطير ويفقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات الدولة".