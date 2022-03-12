برئاسة شريف الجبلي..وفد برلماني مصري يشارك في الدورة الـ ٧٧ للإتحاد البرلماني الإفريقي برواندا

/685053/برئاسة-شريف-الجبليوفد-برلماني-مصري-يشارك-في-الدورة-الـ-٧٧-للإتحاد-البرلماني-الإفريقي-برواندا

شارك النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري، ونائب رئيس الللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الافريقية،على رأس وفد برلماني مصري، فى افتتاح اعمال الدورة الـ ٧٧ للاتحاد البرلماني الافريقي في العاصمة الرواندية كيجالي، و بمشاركة النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة المرأة فى اتحاد البرلمان الافريقي برواندا، ١٢٠ موفدا يمثل ٤١ برلمانا إفريقيا.

دوت الخليج

برئاسة شريف الجبلي..وفد برلماني مصري يشارك في افتتاح الدورة الـ ٧٧ للاتحاد البرلماني الإفريقي كيجالي الرواندية

وتضمن جدول أعمال الدورة عرض ومناقشة عدة بنود نظامية من بينها دراسة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد ومراجعة الحسابات المالية لسنتي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتحضير للمؤتمر ٤٤ للاتحاد البرلمان الافريقي وإعداد جدول أعمال الاجتماع ٤٥ للجنة التنفيذية.

وأوضح الجبلي، إنه تم اختياره أثناء الدورة الـ 76 كمراجع لميزانية اتحاد البرلمانات، لافتا إلى انه قام بعرض وتقديم الميزاينة أمام اتحاد البرلمانات الافريقية الخميس الماضين مضيفا ان اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعها الـ 78 المقبل فى زيمبابوي نوفمبر الجاري.

هذا ويناقش الاتحاد البرلماني الافريقي في دورته الحالية مجموعة من القضايا المهمة، على رأسها المشاركة في إطلاق الدراسة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الافريقي بشأن التحيز الجنسي والتحرش والعنف ضد المرأة في البرلمانات الافريقية ومساهمة البرلمانات في مكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز منظمة التجارة الحرة القارية من أجل التحول الاقتصادي لإفريقيا.