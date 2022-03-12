/685051/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للاعلامية-منى-عبد-الغني-بعد-تعرضها-لحادث-سير

انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تعرض الإعلامية الشهيرة منى عبد الغني لحادث سير مفجع، نقلت على إثره لمستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر، لكنها لم تعلن حتى الان تفاصيل خاصة بالحدث.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للاعلامية منى عبد الغني بعد تعرضها لحادث سير

أصيبت منى الغني ببعض الكدمات الصعبة، ويجري الأطباء حاليا بعض الفحوصات الطبية عليها، لمتابعة الآثار الناتجة عن الحادث، أما عن حالتها الصحية فهي مستقر، وبكامل وعيها.

منى عبد الغني وإصابتها بفيروس كورونا

وكانت قد أصيبت عبد الغني، بفيروس كورونا المستجد المعروف علميا باسم «كوفيد 19»، في أولى ايام شهر فبراير الماضي، واعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتبت: بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون، لكن الحمد لله بتعافى حاليًا وبتماثل للشفاء، خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول.. وربنا يعديها على خير».

وبعدها بأسبوع أعلنت شفائها من الفيروس، فقالت: «الحمد لله الذي عفاني وربنا شفاني تماما من أوميكرون، وبعمل الفيديو عشان الناس اللي قلقت عليا وسألت عليا.. الفضل كله يرجع لربنا ودعاءكم.. أنا مشفتش كده. كمية ناس كبيرة بتدعيلي بظهر الغيب، بشكركم جدًا على وقوفكم جنبي.. فكرة اللي يقولك دور أوميكرون زي دور البرد مبيموتش.. هو آه مبيموتش ولكن بيموت الإنسان في اليوم خمسين مرة من الألم في الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم».

أعمال منى عبد الغني

على الصعيد الآخر، تقدم منى عبد الغني برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة «CBC» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان قد ودعن كلا من الإعلامية مفيدة شيحة وصديقتها سهير جودة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» الذي يعرض على قناة cbc بعد مرور 10 أعوام على تقديمهم العمل.

أما عن آخر أعمال منى عبد الغني الفنية المسلسل الإذاعي «حزام ناشف» مع الفنان محمد هنيدي، في الماراثون الرمضان 2021.