وزيرا الهجرة والتعليم العالي يعلنان مواعيد وآلية تلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا

السفيرة نبيلة مكرم: القيادة السياسية أصدرت تعليماتها بسرعة توفيق أوضاع أبنائنا.. والتنسيق مستمر بين الجهات المعنية

د. خالد عبد الغفار: مستمرون فى التعأون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لتفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى حل مشكلة الطلاب العائدين من أوكرانيا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التى تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال الدراسة فى مصر، وفق الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعأون مع وزارة التعليم العإلى والبحث العلمي.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين، سيبدأ الإثنين المقبل 14 مارس، بمقر الوزارة فى منطقة المهندسين، ٩٦ شارع أحمد عرابى الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بكافة الضوابط التى سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة فى أوكرانيا قبل ٢٤ فبراير٢٠٢٢ ، وكذلك إثبات قيد فى السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى ٣ عصرًا يوميا.

وأوضحت الوزيرة الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين فى أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين فى أوكرانيا الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبألفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العإلى بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العإلى فى هذا الشأن.

وبدوره، صرح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العإلى والبحث العلمي، أن الوزارة مستمرة فى التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا ، وبما يحقق تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم العإلى والبحث العلمي، أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

كما أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التى يتوافر بها أماكن شاغرة.

وأوضح وزير التعليم العإلى أنه جار الاستعداد حاليًا لاتخإذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسى لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا فى بيانات إعلامية.

أما الطلاب فى غير هذه التخصصات سوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التى بها أماكن شاغرة فى تخصصاتهم.

وكان قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على النتائج التى انتهت إليها لجنة وزارة التعليم العإلى المعنية بدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى ٢٤/٢/٢٠٢٢ فى كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة…