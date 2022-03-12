عاجل- الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة إلى سفارة الفاتيكان بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة "الكرسى الرسولى" ولاية مدينة الفاتيكان بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكرسى الرسولى.





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