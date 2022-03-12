الزراعة: التحول لزراعة القصب بالشتل يسهم فى رفع الإنتاجية الرأسية للمحصول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال وضع وزير الزراعة، يرافقه أشرف عطية محافظ أسوان، وكرم سالم سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، حجر أساس إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادى الصعايدة بأسوان.

وقال القصير إن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وأضاف أن محطة وادى الصعايدة على مساحة 80 فدانا لخدمة مناطق زراعة القصب فى محافظة أسوان وغيرها وبطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة فى الموسم (غرس ربيعى وخريفى) بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن المشروعات التى تفقدها أمس واليوم فى محافظة أسوان تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة فى صعيد مصر وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم، موجها الدعوة إلى المستثمرين لاستفادة من الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة فى مجال المشروعات الزراعية الجديدة.

‏ من جهته، قال محافظ أسوان إن إنشاء مثل هذه المشروعات العملاقة فى المحافظة يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى، مشيرا إلى أنها تضع أسوان على خريطة الاستثمارات المحلية والدولية بجانب كونها أفضل مدينة سياحية شتوية، وكل ذلك يتزامن مع تقوم به الحكومة بالعمل على محور التنمية البشرية المستدامة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسر والمرأة المعيلة والشباب.

وأكد أهمية زيارة وزير الزراعة لأسوان وتفقده لمشروعات وفعاليات تستهدف رفع جودة الحياة ‏ للعاملين بهذه المشروعات والصيادين والمزارعين.

وأشاد عطية بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان فى خدمة المزارعين بالمحافظة، حيث تشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل وخاصة القصب، بالإضافة إلى أنه توجد بها مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

بدوره، أشاد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بهذا المشروع العملاق، والذى ينضم إلى قائمة المشروعات الجارى تنفيذها بصعيد مصر، لافتا إلى أن مشروع محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة يعد من أهم المشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة، حيث يأتى ضمن الأهداف التنموية للدولة التى لاتألوا جهدا فى تطوير الحياة فى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف أكثر من 50% من سكان مصر، وهى سابقة لم تحدث فى العالم من قبل.

وأشار إلى أن المحطة تهدف فى إنتاج الشتلات إلى استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية فى آليات الإنتاج والصوب وجميع المشتلات اللازمة لإنتلاج مثل هذه النوعية من تكنولوجيا الزراعة لتساهم فى قاطرة التنمية لبلدنا العزيز.

وشهد وزير الزراعة - أيضا - مراسم توقيع عقد إنشاء محطة وادى الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر بين الشركة الوطنية للمقاولات ومركز البحوث الزراعية، حيث قام بالتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.