محافظ المنيا: الوحدات المحلية تواصل عملها بإزالة التعديات على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة يواصلون تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون فى حق الدولة والحفاظ على أملاكها من التعديات.





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