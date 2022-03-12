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عاجل- الأوقاف تقرر غلق مسجد الإمام الحسين

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أيمن مكى 2022-03-12 18:09 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء أعمال الترميم والصيانة التى تتم فى المسجد، حيث يصعب خلال هذه الأعمال والصيانة على المصلين أداء الصلوات.

وسب أن شكلت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الدينى لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع فى هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق دورها الرئيسى وهو عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطى الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين.

وشددت الوزارة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى وجميع الضوابط التى حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأى العلمى الطبى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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