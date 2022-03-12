/685048/مصطفى-شحاتة-يهنئ-عبد-السند-يمامة-الوفد-مدرسة-سياسية-تاريخية

هنأ مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة بفوزه برئاسة حزب الوفد، في انتخابات رئاسة الوفد 2022 بعد مشهد عظيم شهد له الجميع بالديمقراطية السليمة، والوطنية المخلصة من قبل أبناء بيت الأمة الذين سطروا صفحة جديدة في تاريخ حزبهم العريق.

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وأكد شحاتة، أن أبناء الوفد يقفون ويصطفون يدًا واحدة من أجل مصلحة حزبهم وتاريخه الأصيل بما يدعم الدولة المصرية ويخدم المواطن المصري في إطار من الوطنية والوفاء والنضال بعزة وصدق وعزيمة، معبرًا ومساندًا عن آمال وطموحات الشعب المصري.

مصطفى شحاتة يهنئ عبد السند يمامة: الوفد مدرسة سياسية تاريخية

وأضاف عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن بيت الأمة سيبقى صرحًا تاريخيًا ومدرسة تتعلم فيها الأجيال مبادئ الوطنية والديمقراطية والليبرالية الصحيحة وقلعة من قلاع الدفاع عن الوطن وحمايته، والاختلاف في الرأي دون تعدٍ أو مساس للحرية، وهو ما يُقره الدستور والقانون في حرية التعبير عن الرأي وتفعيل دور الأحزاب لخدمة الوطن والمواطن.

فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ٢٠٢٢ فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام ٢٠٢٦.

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة، على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا.

وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء أمس الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.‏