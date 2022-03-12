/685045/رئيس-برلمانية-حماة-وطن-يشارك-ضمن-الوفد-البرلماني-المصري-فى-زيارة-للكويت

شارك النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، ضمن أعضاء الوفد المصري في الزيارة الرسمية إلى دولة الكويت، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

دوت الخليج

وأوضح النائب احمد بهاء شلبي، أن الزيارة شهدت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

هذا وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له،صباح الخميس الماضي، لدولة الكويت، لعقد جلسة مباحثات مُوسعة، مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

كما ستشهد الزيارة عدة لقاءات لوفد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع عدد من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – الكويتية في ضوء رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

هذا قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية. وكان قد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، أكد علي أنه فى الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت من الجرائم التى تهدد أمن واستقرار الدول؛ الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر والجو.