/685044/ست-عظيمة-عمر-كمال-يواصل-الترويج-لاغنيته-مع-شيماء-مغربي-ومحمد-أسامة

أعلن الفنان، ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد يجمعه بالمطربة الشابة شيماء مغربي والطفل المتألق محمد أسامة، ومن المقرر طرحها تزامنا مع احتفالات النجوم بعيد الأم المقبل.

دوت الخليج يرصد ترويج عمر كمال لأغنية الجديدة ست عظيمة بالتعاون مع شيماء مغربي ومحمد أسامة

ويواصل عمر كمال منذ إعلانه عن العمل، تشويق الجمهور بشكل مستمر لطرح الأوبريت الغنائي، فنشر في الساعات القليلة الماضية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البوستر الدعائي للعمل والذي يحمل اسم «ست عظيمة»، وعلق عليه قائلا: «قريبا في عيد الأم».

عمر كمال يكشف الكواليس الاولى من تصوير أغنية ست عظيمة

وبعدها بدقائق، نشر عمر كمال كواليس التحضير الأوبريت الغنائي «ست عظيمة»، بفيديو غنائي للمطرب الطفل محمد أسامة بطل أغنية «الغزالة رايقة»، وعلق عليه قائلا: «هتسمعوا حاجة حلوة في عيد الأم».

الغزالة رايقة بداية تألق محمد أسامة فنيا

الجدير بالذكر أنه، اشتهر الطفل محمد أسامة باأغنية الغزالة رايقة، الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والعمل إخراج بيتر ميمي، والذي يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

وحققت أغنية «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو» نجاحًا ساحقًا، حيث حققت 120 مليون مشاهدة في شهرًا واحدًا.

أما عن شيماء مغربي فذاع صيتها عندما بدأ عمر كمال الترويج لاغنيتهما «انتي قلبي»، وزاد الحديث عنها، بعدما انتشرت شاىعات بارتباطها بمطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، وتستعد الفنانة حاليا لطرح عمل غنائي جديد بعنوان «كفاية واحدة»، والتي من المقرر طرحها على شكل سينجل خلال الفترة القليلة المقبلة إذ انتهت من التسجيل الفعلي لها

وتعد أغنية «كفاية واحدة»، من ألحان كريم نيازي وتأليف الغنائي شفيق كارم والتوزيع الموسيقي لأحمد أمين ، ومن أنتاج شركة Hello Pal Music للمنتجين حمادة زويل واحمد الشامي.