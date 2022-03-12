/685043/النيابة-العامة-تستجوب-المتهم-بقتل-طفل-من-ذوي-الهمم-بالغردقة

استجوبت النيابة العامة، المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة، مضيفة في بيان لها، إنها تلقت أمس بلاغ بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم يبلغ أربعة عشر عام بعد تغيبه عن مسكنه منذ الـ 9 من مارس الجاري، وظهور جثمانه أسفل سلم عقار بمدينة الغردقة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فألقي القبض عليه فجر اليوم لاستجوابه.

دوت الخليج النيابة العامة تستجوب المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة يذكر أن النيابة العامة، سألت والدي الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرح طعني بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها. كما عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصوير لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيبه بعيدا عن مسكنه مع شخص بالغ. وقد أفادت التحريات بملابسات وكيفية ارتكاب المتهم الواقعة، وجارٍ استجواب المتهم بشأنها واستكمال التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة تستجوب المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.