/685041/النائب-علاء-قريطم-إعلان-السيسي-دعمه-المطلق-لـ--الأونروا-واللاجئين-الفلسطنيين-يعد-استمرارا-لدور-مصر-القيادي

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية، وتصدر مصر قضية دعم قطاع غزة في أعقاب الحرب الأخيرة نحو 500 مليون دولار.

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ونوه قريطم في تصريحات له اليوم، باستقبال الرئيس السيسي، لـ فيليب لازاريني، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإعلانه دعم مصر المطلق "للأونروا" لاستمرار دورها القيادي في دعم وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وبالخصوص في مجال التعليم والصحة. قائلا: أن دعم الاونروا ومساندتها دعم لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين هام وحيوي.

علاء قريطم: إعلان السيسي دعمه المطلق لـ الأونروا واللاجئين الفلسطنيين يعد استمرارا لدور مصر القيادي

وأشار عضو مجلس النواب، أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ياخذ أشكالا متعددة. سواء كان دعما عبر مختلف المنتديات الدولية لإعادة مسار عملية التسوية وتحقيق السلام العادل والشامل للقضية للفلسطينية. أو عبر الدعم المادي ومساندة الأشقاء الفلسطينيين بمختلف السبل.

واختتم، قريطم، بأنه يثمن عاليًا الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية في عهد الرئيس السيسي، رغم ازدحام الأجندة الدولية بالعديد من القضايا الخطيرة. لافتا: إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى والقضية المركزية.

الئريس السيسي يؤكد علي دعم مصر المطلق لـ الأونروا واللاجئين الفلسطنيين

هذا و استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيليب لازاريني، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

و أكد الرئيس السيسي، علي دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية الهامة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية خاصةً في مجالي التعليم والصحة.