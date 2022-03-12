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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس طارق النبراوي، لفوزه في انتخابات الجمعية العمومية، واختياره نقيبا للمهندسين، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في تلبية مطالب أعضاء النقابة .

دوت الخليج

«التنسيقية» تهنئ المهندس طارق النبراوي لفوزه نقيبا للمهندسين

هذا و تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي، غدا في تمام الساعة الثامنة مساء، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وسوف يُعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هنأت الدكتور عبد السند يمامة، بعد مشهد ديمقراطي يليق بـ"عراقة الوفد" ومسيرته السياسية، بفوزه برئاسة الحزب، وتتمني للمستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق للحزب التوفيق في مسيرته البرلمانية والسياسية والمهنية. كما أطلق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا، ليصبح مركز شباب النائب أحمد زيدان.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا. جاء ذلك استجابة للطلب المقدم من نواب التنسيقية بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل في شبرا.

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 قرار بأن يصبح مركز شباب الساحل مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل وهو ما حدث بالفعل.