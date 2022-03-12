الأهلي يخسر أمام صن داونز بهدف نظيف ويصعب موقفه بالمجموعة «فيديو»

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حقق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

🎥 هدف صن داونز الاول ، ، ، دفاع الأهلي !!!#الأهلي_صن_داونز



https://t.co/H9vFW3Lbzo — Kora Mix (@_koraMix) March 12, 2022

الأهلي ضد صن داونز

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

وبدأ النادي الأهلي في تشكيل خطورة على صن دانز في الربع ساعة الأخيرة بعد إجراء عدة تغييرات واللعب بثنائي رأس حربة بدخول حسام حسن بجانب محمد شريف، ولكن لم يستطيع الفريق التسجيل من خلال الفرص التي اُتيحت له.

لتنتهي المباراة بفوز صن دانز بهدف نظيف على الأهلي ليرتفع رصيد الفريق الجنوب إفريقي للنقطة رقم 10 منفرداً بالمركز الأول، بينما يظل الأهلي عند النقطة الرابعة بالمركز الثاني.

تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: كيندي مويني.

خط الدفاع: مافالا، دي رويك، أونيانجو، لاكاي.

خط الوسط: جالي، مودوا، دومينجو، مورينا.

خط الهجوم: زواني، شالوليلي.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.