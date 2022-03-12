/685035/بالأرقام-محمد-صلاح-يصنع-التاريخ-مع-ليفربول-في-الدوري-الإنجليزي

نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف أمام برايتون في فوز ليفربول بثنائية، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول.

‏وأصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل +20 هدف خلال 4 مواسم مختلفة، سبقه كلاً من أجويرو وهنري وفان نسيتلروي وكين وشيرار.

أهداف محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه

2017/18: 32

2018/19: 22

2019/20: 19

2020/21: 22

2021/22: 20 حتى الآن

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بنتيجة 2/0 على ملعب "فالمر"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بضغط كبير على برايتون، وهددوا مرماهم في العديد من الفرص، بينما لم يظهر لاعبي برايتون بالشكل المطلوب منهم وحاولوا تطبيق الهجمات المرتدة ولكنهم لم يشكلوا أي خطورة.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

https://twitter.com/mohammed28LFC/status/1502644472487849991?s=20&t=sKfAS9Y7-lBsMfEWQXhodQ

نتيجة مباراة ليفربول والإنتر

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول للدور القادم بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة، ليصبح نتيجة المبارتين 2/1 للريدز على إنتر ميلان، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.