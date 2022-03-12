/685034/طارق-العريان-يؤكد-ارتباطه-بـ-نيكول-سعفان-والجمهور-يهاجمه-ميملاش-عينك-إلا-التراب

أكد المخرج والمنتج طارق العريان ارتباطه بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وذلك من خلال احتفاله بعيد ميلادها وإهدائها أغنية «أنت الحظ» للهضبة عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد تأكيد المخرج طارق العريان ارتباطه بنيكول سعفان.

طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد نيكول سعفان

نشر العريان صورة لنيكول سعفان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ظهرت خلاها بظهرها، وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد.. أنت الحظ".

هجوم شرس على طارق العريان

ومن ثم هاجمه الجمهور، فعلق أحدهم قائلًا: "ميملاش عينك غير التراب"، وكتب الآخر: "اللي ملوش خير في مراته وعياله ملوش خير في حد".

الصورة التي نشرها طارق العريان، لـ نيكول سعفان، نشرتها الأخيرة في أكتوبر 2020 عبر حسابها على «إنستجرام».

انفصال طارق العريان عن أصالة

يذكر أن طارق العريان انفصل عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عامًا، وأنجب منها التوأم "آدم وعلي"، وكانت الأخبار المتداولة تفيد أن سبب هذا الانفصال هو خيانة طارق لأصالة.

و بعد انتشار الصورة الأول لطارق العريان ونيكول سعفان نشرت أصالة عبر حسابها الرسمي على انستجرام منشور تكشف فيها عن مشاعرها تجاه هذا الأمر

وقالت: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس .. وااست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها .. الصورة مو عادية .. ومو قادره أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب".

واختتمت حديثها قائلة: "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون .. بس ذهولي منّ قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

نيكول سعفان هي فتاة أرمنية سورية تعيش في مصر، وتعمل كموديل، ويبلغ فارق العمر بينها وبين طارق العريان حوالي 30 عامًا.