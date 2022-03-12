/685032/تحرير-300-مخالفة-تموينية-بأسواق-كفر-الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ،ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات 308 محضراً متنوعاً، منها، 68 نقص وزن، و15 مواصفات، و 65 محضرا متنوعا، وضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانه، ولحوم غير صالحة للإستخدام الأدمي، وتحررت 10 محاضر للمخالفين من أصحاب محال الجزارة ومحال السبورماركت، كما تم تحرير 150 محضراً متنوعاً،كما تمكنت الحملات من ضبط 1850 كجم دقيق حر، كما تم ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم بمدينة دسوق.

حملات تموينية بأسواق كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ ، تم ضبط 150 صفيحة جبن كل منها زنة 7 كيلو بمعمل ألبان بالحامول، بالإضافة إلى ضبط 1500 كيلو من الاجبان المغشوشة ومنتهية الصلاحية بأحد معامل صناعة الألبان، يعيد تدويرها لتوزيعها على الجمهور قبل بداية شهر رمضان، كما تم ضبط أنواع أخرى من الجبن وزبدة فاسدة تعادل 500 كيلو جرام، وبعد الكشف الظاهري عليها من فريق الأغذية تبين أنها غير صالحة ظاهريا للاستعمال الادمي، وتحرر المحضر رقم ٣٩٤٥لسنة ٢٠٢٢جنح مطوبس وعرض المضبوطات على النيابة العامة.

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات التموين استعداداً لاستقبال شهر رمضان

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.

أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لضبط مرتكبي سرقة شقة سكنية

تكثف مباحث بطيم بالاشتراك مع قطاع الامن العام جهودهم لكشف غموض حادث سرقة محتويات شقة سكنية بالكامل بمنطقة السلخانة التابعة لمدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ وتم تشكيل فريق بحث يترأسه العميد ياسر عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء خالد المحمدي مدير ادارة البحث الجنائي.