/685029/بحضور-عضو-مجلس-الشيوخ-مستقبل-وطن-كفر-الشيخ-يعقد-لقاءه-الاسبوعي-بالمواطنين

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ اليوم السبت عددا من المواطنين للقاء اللواء حسن البحيري عضو مجلس الشيوخ عن الحزب خلال اللقاء الذى يقام يومي السبت والخميس من كل أسبوع.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة

وتلقى اللواء حسن البحيرى عضو مجلس الشيوخ عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور المحاسب عبدالباسط الخولى أمين مساعد المجالس المحلية وبعض قيادات وأعضاء الحزب تضمنت طلبات خاصة بقطاعات الصحة و التربية والتعليم و الأحوال المدنية و التضامن الاجتماعي و المحافظة وشكاوي أخرى متنوعة أكد النائب أنه سيتم التواصل بشأنها مع الوزارات المعنية والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

مستقبل وطن يتابع لقاءه الجماهيري

من جانبه أكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ أن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات التى ينظمها الحزب لتلبية احتياجات المواطنين منها تنظيم معارض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من مراكز ومدن المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة الغلاء وجشع التجار ونبدأ فى مدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة بالإضافة إلى معارض أخرى بالمراكز خلال الشهر الكريم وقبل حلول عيد الفطر المبارك

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

محافظ كفر الشيخ يكرم وكيل الصحة

كرم اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة السابق، لادائها المتميز ومساهمتها في الارتقاء بالخدمات بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتنفيذ المبادرات المتعددة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما استقبل محافظ كفرالشيخ، الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، متمنياً لها التوفيق في عملها، موجها متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة الجديد، بمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية ،والمنظومة الطبية،بالمحافظة وتحقيق الانضباط الإدارى بالقطاع الطبي