نشرة أخبار الفن: نقل نور محمود وأسرته للمستشفى بعد إصابتهم في حريق هائل.. طارق العريان يؤكد ارتباطه بـ نيكول سعفان ..وهذه حقيقة مناشدة عادل أديب للدولة بفرض ضريبة على مشاهدة التلفاز

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 12 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

طارق العريان يؤكد ارتباطه بـ نيكول سعفان والجمهور يهاجمه: «ميملاش عينك إلا التراب»

أكد المخرج والمنتج طارق العريان ارتباطه بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، وذلك من خلال احتفاله بعيد ميلادها وإهدائها أغنية «أنت الحظ» للهضبة عمرو دياب.

نشر العريان صورة لنيكول سعفان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ظهرت خلاها بظهرها، وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد.. أنت الحظ".

ومن ثم هاجمه الجمهور، فعلق أحدهم قائلًا: "ميملاش عينك غير التراب"، وكتب الآخر: "اللي ملوش خير في مراته وعياله ملوش خير في حد".

نقل نور محمود وأسرته للمستشفى بعد إصابتهم في حريق هائل

اشتعل حريق هائل في منزل والدة زوجة الفنان نور محمود، أدي إلى تعرضه للإصابة هو وزوجته الصحفية نانسي عبد المنعم نائب رئيس تحرير مجلة «الكواكب»، مما استدعى نقلهم فورًا للمستشفى.

ونُقلت والدة نانسي عبد المنعم إلى العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، وكشف عن ذلك الحادث أحد المقربين من الأسرة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "دعواتكم بالشفاء لأخواتي وأصدقائي.. أطيب اتنين والله الراقين الغالين على قلبي".

عادل أديب يكشف حقيقة مناشدته للدولة بفرض ضريبة على مشاهدة التلفاز: «دعم للدولة وليس ضريبة»

كشف المخرج المصري عادل أديب حقيقة مناشدته للدولة بفرض ضريبة جديدة وإلزامية مقابل مشاهدة التليفزيون تحت عنوان حق المتعة.

ونفى أديب عنوان خبره المتداول في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» قائلًا: "بنفي عنوان الخبر ولكني بأكد مضمونه وذلك لاني لم أذكر ابدا كلمة ضريبة، وانما شرحت بكل بساطه ما يحدث في العالم اجمع خاصة الدول الاوربيه من دعم المشاهدين للدراما التليفزيونيه".

وتابع: "مما يؤثر ايجابا علي الاتي، عدم احتلال الفقرات الاعلانية مساحات طويلة تدمر متعة متابعة العمل الدرامي وتفسد بناء صانعيه هذا اولا، ثانيا ترفع عن كاهل الدوله مايزيد سنويا علي ما يزيد عن ٤ مليار جنية نكاليف انتاجية للاعمال الدراميه اضافة الي مرتبات وخلافه تدفعها الدوله وهي في نهاية المطاف تاتي من حصيلة ضرائب المواطن العادي! هذا ثانيا".

واستطرد: "المواطن المصري يدفع فاتورة التليفون و الانترنت و الدش و الديكودر واخيرا المنصات العربيه و الاحنبيه ومن ثم ما اقترحته هو دعم دراما الدوله المصرية كعنصر وطني هام يحافظ و يحمي الشخصية والهوية المصريه وهو اقل بكثير مما يتم صرفه علي كل ماذكر بل واهم بكثير للحفاظ علي ثقافة اجيالنا".

وأردف: "ثالثًا في بعض الدول الاوربية المتقدمه يتم فرض هذا الدعم وليس الضريبه حتي علي من لا يمتلك جهاز تليفزيون حفاظا علي الهوية ومقومات ثقافه الدوله، رابعا عندما يدعم المواطن المصري الدراما المصريه فقد عمل وقام بتحرير الدراما من كل قيود المعادلات التجاريه مثل ما كان يفعل قطاع الانتاج بالتليفزيون والذي كان مفرخة حقيقيه لافكار و اجيال جديده لا تخضع لاليات البيع والشراء التجارية الماجنه ومن ثم فدعم انتاج الدراما المصريه يحررها من كل ما عانينا منه السنوات الماضيه من سؤ الاعمال ماتقدمها من امور اثرت علي سلوك المواطن المصري تحت مسمي البيع والنجم".