/685050/رئيس-الوزراء-يتابع-مع-وزير-البترول-موقف-توافر-المواد-البترولية-في-ظل-تداعيات-الأزمة-الروسية-الأوكرانية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

دوت الخليج

واستهل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالتأكيد أن الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول موقف توافر المواد البترولية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال مدبولي: نعمل كدولة وحكومة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة.

وخلال اللقاء، أطلع وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوزراء على الموقف الحالي لتوافر المواد البترولية، وكذا الموارد المتاحة والاحتياطيات المتوافرة والاحتياجات المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

منتدى الاقتصاد والطاقة الأفريقي

كما تطرق وزير البترول، خلال اللقاء، إلى نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات" منتدى الاقتصاد والطاقة الأفريقي"، الذي عقد خلال مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية بمشاركة وزراء البترول والطاقة في 11 دولة أفريقية، إضافة إلى مصر، ومسئولي وز ارة الطاقة بالولايات المتحدة ورؤساء عدد من شركات البترول والطاقة العالمية.

وأشار المهندس طارق الملا لتأكيده خلال المنتدى على رؤية مصر الداعمة للقارة الأفريقية في تحقيق تحول متوازن وواقعي في مجال الطاقة، وتأكيد السيد الرئيس التزام مصر بإعطاء دول القارة ورؤيتها في التحول العادل للطاقة أهمية وأولوية قصوى خلال القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر. #