/685040/أجواء-شتوية-وسقوط-أمطار-الأرصاد-الجوية-تعلن-عن-موعد-انتهاء-موجة-الطقس-السيء

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت.، موضحة استمرار انخفاض درجات الحرارة حيث انها اقل من المعدل الطبيعي بما يقرب من 5 ألى 6 درجات مئوية لتأثرنا بكتل هوائية منخفضة تسبب في كل هذه الامور.

دوت الخليج

اجواء شتوية وسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انتهاء موجة الطقس الباردة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر موجز الاخبار المذاع على قناة دي ام سي ، مضيفة، ان البلاد في صدد أجواء شتوية وطقسا منخفضا باردا على أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب الكتل الهوائية والقادمة من جنوب وشرق أوروبا ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا ، مضيفة:” الكتل الهوائية هي السبب الرئيسي في انخفاض درجة الحرارة، ودرجات الحرارة المنخفضة مستمرة حتى نهايةو الاسبوع الذي نشهده حاليا”.

الارصاد الجوية: الطقس سوف يكون منحفض في يوم الأربعاء والخميس

وعن الايام الذي ستشهد انخفاض حاد في درجات الحرارة ، الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت على أن الطقس سوف يكون منحفض في يوم الأربعاء والخميس من هذا الاسبوع الحالي حيث سيكون هناك نشاط للرياح وسيبدأ هذا النشاط يوم الاثنين الموافق بعد غد، على كافة انحاء الجمهورية .

سقوط امطار بالمناطق من الوجه البحرى، السواحل الشمالية

وعن فرص سقوط الامطار، الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اشارت إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة على كافة الانحاء بجمهورية مصر العربية فانه متوقع سقوط امطار بالمناطق من الوجه البحرى، السواحل الشمالية.

استمرار ارتداء الملابس الشتوية مع متابعة درجات الحرارة والنشرات الجوية

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، النصيحة للمواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية مع متابعة درجات الحرارة والنشرات الجوية.