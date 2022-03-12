/685038/هيئة-الأرصاد-تكشف-موعد-انتهاء-موجة-البرد-الحالية

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إنه بالفعل تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لإنخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هيئة الأرصاد المصرية نوهت المواطنين أننا سوف نشهد أسبوع عودة من فصل الشتاء مرة أخرى بإنخفاض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية.

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وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال هذا الأسبوع بقيم تتراوح بين الـ 4 لـ 6 درجات كما نوهت ىهيئة الأرصاد، موضحا أننا بالفعل شاهدنا إنخفاض درجات الحرارة بالقاهرة وصولا العظمي 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة سوف تنخفض خلال هذا الأسبوع

وتابع مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة الصغري تنخفض أيضا بشكل ملحوظ وصولا لـ 9 درجات مئوية في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى للصباح.

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن هذه الأجواء من انخفاض درجات الحرارة سوف تظل معنا تي نهاية الأسبوع مع نشاط الرياح في بعض المناطق وهذا يساعدنا في الشعور بانخفاض في درجات الحرارة.

هناك فرص لسقوط الأمطار لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة

وأشار إلى أن أيضا هناك فرص لسقوط الأمطار لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد وبالتحديد على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري نتيجة لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهذا يتنج لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وسوف تكون غير مؤثرة على كافة الأنشطة، موضحا أنه لا يوجد فرص لتكون الشبورة المائية.