/685033/التموين-لدينا-مخزون-من-القمح-يكفى-4-أشهر-وارتفاع-الأسعار-لسببين

قال أحمد كامل مستشار وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدولة كانت دائما سابقة بخطوات في توافر الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية، مؤكدا علي على توافر مخزون احتياطي من القمح يكفى 4 أشهر.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تقرير تم عرضه فى برنامج "كلام فى السياسة" الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز".

التموين تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

وأضاف كامل :على سبيل المثال القمح لدينا 4 شهور وموسم التوريد سيكون في 15 أبريل، والمستهدف أنه يتم تسويق ما يقرب من 4 أو 5 مليون طن قمح، لافتا أن ذلك يعطينا القدرة على الاستمرار فى ضخ القمح وتحويله إلى مدعم وبالتالى عدم تأثر إنتاج العيش البلدى المدعم لجميع المواطنين.

وأكد أحمد كامل مستشار وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، على أن هذا سيوفر احتياطى استراتيجى أمن من القمح المستورد، فضلا عن الكميات التى سيتم توريدها والتى ستكفى حتى نوفمبر 2022.

وتابع كامل: سبب ارتفاع الأسعار حدث لسببين، الأول هو ارتفاع أسعار الخامات، و الثانى ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالى جزء كبير من السلع لا يوجد بها تأثر لأن منظومة التموين بها 27 سلعة، مؤكدا أن الدولة لم ترفع من سعر أى سلعة فى منظومة التموين.

محافظ المنيا: معارض أهلا رمضان سيتم افتتاحها الثلاثاء المقبل

هذا و طمأن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بأن جميع السلع متوافرة وبأسعار فى متناول المواطنين، قائلا: تم عمل أكثر من اجتماع مع الغرفة التجارية ووزارة التموين لعمل معرض أهلا رمضان فى 6 مراكز بعد أن كانت فى 3 مراكز .

وأشار القاضي، إلى وجود استعدادات قصوى وغرفة عمليات، فضلا عن وجود خط ساخن لتلقى الشكاوى، مؤكدا علي وجود مجموعة عمل من جانب مباحث التموين لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحلها وذلك بدأ من يوم 1 مارس الماضى عقب الأزمة الأوكرانية .

وأكد محافظ المنيا، أن معارض أهلا رمضان سيتم افتتاحها من يوم 16 و 17 مارس القادمين، مضيفا: يوجد سيارات متنقلة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة أمان لتوفير السلع بأسعار فى متناول المواطنين.