الهلال الأحمر المصرى يواصل تقديم الجهود الإغاثية فى دول الجوار الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - فعلت جمعية الهلال الأحمر المصرى دور فريق الإغاثة الدولى الثانى لمواصلة تقديم الجهود الإغاثية فى دول الجوار الأوكرانى، حيث يعمل الفريق الثانى فى دولة بولندا بالتوازى مع الفريق الأول فى دولة رومانيا.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، واستكمالا للجهود الإغاثية الدولية التى بدأت عقب اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وبدأ الفريق الثانى من خلال متطوعى الهلال الأحمر المصرى فى بولندا بالتنسيق مع السفارة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا عبر حدود بولندا لتقلهم إلى المطار، حيث كانت فى انتظارهم الطائرة المصرية المقبلة لإعادتهم إلى بلدهم سالمين.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، أن الجهود مستمرة لدعم كل المضارين من تلك الأزمة انطلاقا من الدور الإنسانى للجمعية والتى تلتزم بالحيادية وعدم التمييز فى تقديم خدماتها الإغاثية بكل أشكالها فى وقت الأزمات، حيث تجرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعم من دولة رئيس مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أنه منذ اندلاع تلك الأزمة قام الهلال الأحمر المصرى، باعتباره عضوًا فى لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، بتنفيذ عدة تدخلات على الصعيدين الداخلى والخارجى بدأت بمحاولة التواصل مع المصريين العالقين بأوكرانيا ومحاولة تقصى أحوالهم وتقديم خدمات الدعم النفسى لهم والاطمئنان على المصابين منهم ومحاولة طمأنة ذويهم فى مصر، تلا ذلك استقبال متطوعيه للطلاب العائدين إلى مصر فى مطار القاهرة وتقديم الدعم النفسى وإعادة الروابط الأسرية لمن فقد بيانته منهم، وأعقب ذلك سفر فرق الإغاثة الدولية المصرية التابعة للهلال الأحمر المصرى إلى دولة رومانيا.

وتأتى فكرة الاستعانة بمتطوعين للهلال الأحمر المصرى على المستوى الدولى مستوحاة من فكرة نفذها الهلال الأحمر المصرى فى أزمة كورونا 19 بتكوين (متطوع فى كل شارع) للوصول إلى تقديم الخدمات اللازمة إبان أزمة كورونا من خلال المجتمع القريب من الناس، حيث قام المتطوع المصرى فى دولة بولندا رضا السيد بقيادة فريق من المتطوعين تمكن من نقل 41 مصريا وأسرهم إلى مطار العاصمة البولندية وارسو والمشاركة فى تسهيل الإجراءات الزمة لعودتهم إلى أرض الوطن فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسى اللازم لهم، وقد قامت السفارة المصرية فى بولندا بتسهيل المهمة.