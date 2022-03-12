القائم بعمل وزير الصحة يتفقد مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - استهل الوزير جولته بتفقد أعمال تطوير "مستشفى فايد المركزى"، حيث استمع لشرح مفصل من الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمستشفى، والبالغ مساحتها 4,498 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد عن 120 سريرا، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، وعدد 2 غرفة للولادة الطبيعية، و20 كرسى وسرير للغسيل الكُلوى.

وتفقد الوزير أقسام (الحضانات، عمليات النساء، العمليات الكبرى، الرعايات، القسم الداخلى، الغسيل الكلوى)، فى مستشفى فايد المركزى، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى خلال شهر تمهيدًا وبدء تقديم الخدمات للمنتفعين من المنظومة، كما راجع نسب تسجيل سكان مدينة فايد، بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

حرص الوزير خلال جولته على التحدث مع المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، كما اطلع على كارت المتابعة الصحية الخاص بهم، واطمأن على انتظام صرفهم للعلاج الدورى، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما راجع حصول المرضى على الشهادات التى تثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.

واطلع الوزير خلال جولته على المنظومة الإلكترونية للحجز والشكاوى، كما تابع آلية عمل المنظومة المميكنة بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن الربط بين وحدات ومراكز ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، يضمن المتابعة الدورية لزيارات المرضى ونظام الإحالة والمنظومة المالية، بالإضافة إلى متابعة نسب الإشغال بالمستشفيات.

وخلال جولته، تفقد الوزير "مركز صحة العرايشية"، الذى من المقرر أن يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ 19 ألف و300 منتفع بالمنظومة الجديدة، ويضم خدمات (طب الأسرة، الأسنان، النساء، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، المعمل، الأشعة، الصيدلية، الجلدية، الطوارئ).

واستكمل الوزير جولته بتفقد "مركز طب أسرة حى السلام"، حيث تفقد أقسامه المختلفة من العيادات التخصصية والأسنان وتنظيم الأسرة، كما تفقد وحدات المعمل والصيدلية والأشعة، بالإضافة إلى تفقد منظومة استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وراجع الوزير ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، كما راجع الخدمات المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، والتى بلغت 40 ألف خدمة طبية، إلى جانب الفحص الطبى الشامل لـ 45,906 ألف مواطن حتى الآن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة فى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، والتى تمثل نحو 80% من الاحتياجات، منوها إلى أن وحدات ومراكز طب الأسرة تعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع "السبكى" أن جميع مراكز ووحدات طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعمل لمدة 12 ساعة يوميًا، وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأضاف "السبكى"، أن منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشأة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة، موضحا أن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة تضم حتى الآن 32 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 4 مستشفيات، مشيرا إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن المنظومة الجديدة، وإجراء الفحص الطبى الشامل لـ 450 ألف مواطن منهم.