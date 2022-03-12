/685030/ليفربول-يفوز-على-برايتون-بثنائية-وصلاح-يسجل-فيديو

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بنتيجة 2/0 على ملعب "فالمر"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ليفربول بضغط كبير على برايتون، وهددوا مرماهم في العديد من الفرص، بينما لم يظهر لاعبي برايتون بالشكل المطلوب منهم وحاولوا تطبيق الهجمات المرتدة ولكنهم لم يشكلوا أي خطورة.

ليفربول ضد برايتون

وأفتتح لويس دياز الأهداف في الدقيقة 19، ثم عزز النجم المصري محمد صلاح بالهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ولم يستطيع برايتون العودة في اللقاء.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

https://twitter.com/mohammed28LFC/status/1502644472487849991?s=20&t=sKfAS9Y7-lBsMfEWQXhodQ

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 66 في المركز الثاني، بينما توقف برايتون عند النقطة رقم 33 في المركز الثالث عشر.

تشكيل ليفربول ضد برايتون

في حراسة المرمي: أليسون

في خط الدفاع: أرنولد – أندرسون – جول ماتيب – فان دايك.

في خط الوسط:هندرسون – فابينيو - نابي كيتا

في خط الهجوم:محمد صلاح – سايدو ماني – دياز.

نتيجة مباراة ليفربول والإنتر

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول للدور القادم بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة، ليصبح نتيجة المبارتين 2/1 للريدز على إنتر ميلان، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.