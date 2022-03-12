خاص| عادل أديب ردًا على مهاجمي اقتراحه بفرض ضريبة متعة:«يا جبل ما يهزك ريح»

/685027/خاص-عادل-أديب-ردا-على-مهاجمي-اقتراحه-بفرض-ضريبة-متعةيا-جبل-ما-يهزك-ريح

خرج المخرج المصري عادل أديب عن صمته ورد على مهاجمي اقتراحه بفرض الدولة المصرية ضريبة متعة على مشاهدة التلفاز، مؤكدًا على أنه لم يلفظ بكلمة ضريبة.

دوت الخليج يرصد رد المخرج الكبير عادل أديب على مهاجمي اقتراحه بفرض ضريبة متعة على مشاهدة التلفاز.

عادل أديب في لقاء خاص مع موقع دوت الخليج

قال عادل أديب لكامير «دوت الخليج»: " أنا قولت دعم للدولة مش ضريبة، اللي كتب الخبر كان قاصد يبيع ويعمل جدل.. هو أنا مين عشان اطالب الدولة بفرض ضريبة في ظل هذا الغلاء العالمي، أنا راجل في مهنتي بقالي أكتر من 30 سنة أنت ايه فهمك فيها عشان تفتي ".

وتابع: "هم بيحاولوا يتسلقوا نجاحي في آخر مسلسل، أنا سأظل في الخانة اليمين قدام ربي وهم في الخانة الشمال.. ربنا هيجازيني خير على محاولاتي وأنا زي ما بيقولوا يا جبل ما يهزك ريح".

عادل أديب يوضح ما تم تداوله حول ضريبة المتعة

واختتم حديثه قائلًا: "كمان 50 سنة مش هيبقى في قنوات تليفزيون وكله هيبقى شغل منصات.. وقتها هتدفع غصب عنك فأنا بأهلك لدا".

يعتبر المخرج والمنتج عادل أديب أول مخرج مصري يسند إليه عملًا جزائريًا كاملًا ليقدم تحت إشرافه، حيث حصل عادل على فرصة إخراج واحد من أكبر الإنتاجات الجزائرية وهو مسلسل “الريس قورصو”، وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي كوميدي، يظهر المسلسل أبرز المطامع التي كان يبحث عنها الملوك في الحقبة التاريخية الماضية، وتظهر أغلب الملابس مشابهة لملابس المسلسل التركي “حريم السلطان”، والذي نال شهرة كبيرة في الوطن العربي بعد عرضه مدبلجًا على أكثر من قناة عربية.

آخر أعمال عادل أديب

وعُرض مؤخرًا للمخرج عادل أديب مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب فى ورشة سيناريو.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، وهو الدور الذى يلعبه الفنان محمود حميدة و يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته الفنانة سوسن بدر ووالدته سميحة ايوب.