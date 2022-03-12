/685025/الأوقاف-تعلن-غلق-مسجد-الحسين-استعدادا-لشهر-رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، حتى الانتهاء أعمال الترميم والصيانة التي تتم بالمسجد، لما تمثله الصيانة من صعوبة على المصلين لآداء الصلوات.دوت الخليج

وكانت وزارة الأوقاف، قد شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم، إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلًا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع في هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

غلق مسجد الحسين

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها تبذل أقصى طاقتها لتحقيق دورها الرئيسي وهو عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي الرشيد، والعمل على تنمية مال الوقف وحسن استثماره وإنفاق عوائده وفق شروط الواقفين.

وأكدت وزارة الأوقاف، على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، مبنية على الرأي العلمي الطبي.

استعداد الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي عالميا، وبناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ / 2022م، فقد بلغ عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها 18 إماما وقارئا لأول مرة.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم إيفاد 19 إماما وقارئا إلى دولة البرازيل، و9 أئمة وقراء بدولة فنزويلا، و7 أئمة وقراء بدولة كندا، و4 أئمة وقراء بدولة إيطاليا، و4 أئمة وقراء بدولة الأرجنتين، و4 أئمة وقراء بدولة كولومبيا، و4 أئمة وقراء بدولة أمريكا، ولا يزال الإيفاد مستمرا إلى العديد من مختلف دول العالم.

وأكد جمعة، أن وزارة الأوقاف تكثف مسابقاتها خدمة للقرآن الكريم وأهله، منوهًا إلى أنه قد أصبح لدى مصر جيل من الحفظة لا يجاريهم أحد في أي مكان في العالم، فالفائزون في مسابقات الأوقاف التي عقدت خلال هذا العام سواء كبار الحفظة أو الأسرة القرآنية أو الإيفاد متميزون جدًا، ولا يوجد مثيل لهم في العالم.