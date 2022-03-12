/685024/جهود-استراتيجية-جبارة--الرئيس-السيسي-يهاتف-بوتين-ويزور-السعودية-ويحتفي-بالقوات-المسلحة

أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي قدرا كبيرا من الجهد الاستراتيجي لتعزيز مقدرات البلاد مؤخرا، وذلك خلال فترات هامة في تاريخ العالم تشهد تتابع وتوالي المستجدات على مدار الساعة، حيث تفاعل الرئيس مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، بمهاتفة الرئيس بوتين، وأعقبها زيارة هامة للسعودية.

ويرصد دوت الخليج حالة النشاط الفائق، والمستهدفات الاستراتيجية من المتابعة الوثيقة لكافة قضايا الخارج، وموافاة قضايا الداخل حقها، من تنمية وعمران واحتفاء بالشهداء والقوات المسلحة.

حديث العالم

أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقل مصر الإقليمي، خلال مجموعة من الرسائل تبادلها مع الرئيس الروسي فلاديمية بوتين، وذلك خلال اتصال هاتفي له منذ أيام قليلة، حيث تناول الرئيسان آخر التطورات على صعيد القضية التي تعد "حديث العالم"، فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الاطراف.

وقد حاز الرئيس السيسي على سيل من إشادات المراقبين الدبلوماسيين والسياسيين، حينما تناول الاتصال تأكيد السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

وبرز المصريون كأولوية قصوى في حسابات الرئيس السيسي، وهو الأمر الراسخ منذ تولي الزعيم المصري مقاليد البلاد، حيث أكد السيسي على متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، معرباً عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم.

توقيت استراتيجي

اقترنت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للسعودية بحفظ «الأمن القومي العربي»، حيث جرت وقائع استقبال حافل للزعيم المصري بما برهن على مكانة الدولة المصرية وثقلها في المنطقة ، وبالنظر إلى حجم مصر والسعودية، فنجد أنهما القوتان الأكبر في المنطقة، والكيانان الأثقل على المستويات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.

لذا جاءت جولة الرئيس في السعودية مصحوبة بتوقعات أن يكون لها أثر في تقوية أواصر التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

يوم الشهيد

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الوطن أحد أهم كنوزها منذ توليه مقاليد البلاد، ولم يفوت مناسبة أو احتفالية أو فعالية تتعلق بالاحتفاء بالشهداء أو أسرهم، حيث تأثر الرئيس خلال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشهيد خالد" ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم".

وطالب الرئيس السيسي بالتركيز على عرض حياة ضباط الجيش والشرطة، قائلا: "النهاردة لو الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية اللي ممكن يقدم للناس ويقولهم شوفوا دي بيوت مصرية عادية خالص.. متوسطة أو أقل من المتوسطة.. يعني مفيش غير أنفسهم يقدموها.. أكثر حاجة يقدموها".

جهود مكثفة

يحرص الرئيس السيسي على مجموعة من مسارات الجهد التي توفر للبلاد، مزايا اقتصادية وأمنية وسياسية، فبينما يتابع الرئيس جهود البناء والتعمير، ويتلقى الاتصالات الدولية الهامة، ويحتفل بيوم الشعيد، يشهد أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي وورئيس طاجيكستان إمام على رحمن، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وقد أظهر الرئيس حرصا فائقا على تنويع مصادر التعاون الاقتصادي والتنموي والسياسي مع قادة العالم، وكان آخرهم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة المصرية وطاجيكستان، كل من وزير الزراعة سيد القصير ووزير الزراعة في طاجيكستان كريم زوده سادي، توقيع اتفاق تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم في طاجيكستان، توقيع اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية وإقليم خاتلون بطاجيكستان