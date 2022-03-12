برعاية نواب«حزب مستقبل وطن بالجيزة»..افتتاح مركزي شباب كفر طهرمس وخارطة عاصم بحضور المحافظ ووزيرالشباب

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،أعمال تطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بمحافظة الجيزة، والتي تضمنت افتتاح مركزي شباب كفرطهرمس، وخارطة عاصم، بعد تجديدهما.

دوت الخليج

برعاية نواب«حزب مستقبل وطن» افتتاح مركزي شباب كفر طهرمس وخارطة عاصم بحضور محافظ الجيز ووزير الشباب

جاء هذا بحضورالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب حسام المندوه، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، في إطار مجهودات الدولة ودعمها المستمر للشباب والحث على ممارسة الرياضة وتطوير بولاق الدكرور.

وتأتي زيارة مركز شباب كفر طهرمس وخارطة عاصم، ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة رفقه محافظ الجيزة ، للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، حيث تفقد ايضا نادي حدائق الأهرام وكان في استقباله مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محمد نافع. ، وفي إطار الاحتفال بعيد الجيزة القومي ، حيث قاما صباحًا بزيارة لمراكز شباب كفر طهرمس وخرطة عاصم وبشتيل.

وأشار الدكتور وزير الشباب والرياضة إلي دعم الوزارة المستمر للأندية بنطاق كافة المحافظات من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة إلى العمل علي تطوير الملاعب الخاصة بالشباب لممارسة الرياضة بها، الأمر الذي يعود بالنفع علي صحة المواطن المصري الذي تضعه الوزارة في أولوياتها.

وثمن الدكتور أشرف صبحي، حجم الأعمال والجهد المبذول من مجالس الإدارات ، لإنشاء وإقامة وتطوير المنشآت بما يليق بأعضاءه ورواده ، مشيرًا أن المنشآت الرياضية تمثل نموذجا لسعى الدولة الدائم والمستمر لاستثمار طاقات الشباب من أبنائها وتنمية مهاراتهم والذى يسهم فى تأهيل أبطال للمنافسة فى البطولات المحلية وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية .

وأشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعاون القائم بين وزارة الشباب ومحافظة الجيزة في النهوض بمستوي مراكز الشباب بما يعود بالنفع علي المواطن .

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه من المقرر أن تحتفل المحافظة بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار شهر مارس ، والتى تهدف جميعها لخدمة المواطن مؤكداً أن المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عدد من البرامج التنموية بكافة القطاعات والتي تستهدف فى المقام الأول رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإستعادة المظهر الحضارى للمحافظة .