/685017/إنقاذ-14-راكبا-من-الغرق-سقط-بهم-ميكروباص-في-ترعة-بقنا

أصيب 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص في ترعة الكلابية بمحافظة قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قنا بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الشيخ عيسى، تبين إصابة ركاب السيارة بعد انقلابها داخل الترعة، وجرى إنقاذهم قبل تدفق المياه للسيارة.

وتبين إصابة ركاب السيارة بعد انقلابها داخل الترعة، وجرى إنقاذهم قبل تدفق المياه للسيارة، ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف فور تلقى البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بقنا، ستبدأ في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 مارس 2022 ، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وأضاف "الداودي"، أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه ناشد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع ، حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، مؤكدا أن الفِرق البيطرية ستطرق منازل المربيين لفحص الماشية وتحصينها، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار الأمراض.

مبادرة “لمصر” تنتطلق فى قنا

وفي سياق أخر أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انه تم توقيع بروتوكولات تعاون مشتركه مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجاري الدولي وس اس ار ايجبت لاطلاق مبادرة " لمصر" اطفال مصر مستقبل مصر لاجراء أول مسح طبى شامل طلاب وتلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية داخل قرى مركز الوقف فضلا عن بروتوكول تعاون لإعادة بناء واعمار 2000 منزل بالقرى الأكثر احتياجا بمركزى الوقف وقوص تحقيقا لاهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن مبادرة سكن كريم، جاء ذلك أثناء حضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الداودى محافظ قنا فعاليات ملتقى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الثانية عشر بمحافظة الاقصر.