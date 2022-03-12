/685014/بالحبة-السودا-انتحار-ثلاث-فتيات-فى-يوم-واحد-بسمنود-الغربية

شهدت قرى مركز سمنود واقعة مروعة فى يوم واحد ، حيث أقدمت فتاتان على الانتحار عن طريق تناول حبة الغلال السامة، والأخرى شنقا بواسطة حبل، بينما حاولت فتاة ثالثة التخلص من حياتها بألقاء نفسها من أعلى كوبرى منية سمنود وتمكن الأهالى من إنقاذها .

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانتحار فتاة من قرية ميت حبيب بتناولها حبة الغلال السامة، وفى نفس التوقيت بلاغ أخر بأنتحار فتاة أخرى تدعى " ملك " من قرية أبوصير شنقا بواسطة حبل، ومحاولة انتحار فتاة ثالثة عقب صلاة الجمعة بأن ألقت نفسها من أعلى كوبرى منية سمنود، وقام الأهالى بإنقاذها ونقلها للمستشفى .

فحص الجثة الأولى بواسطة فريق البحث الجنائى

على الفور انتقل فريق من مباحث مركز سمنود إلى مكان البلاغات المقدمة، وتبين من خلال فحص الجثة الأولى بواسطة فريق البحث الجنائى، أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالتسمم نتيجة تناولها قرص الغلال، بينما توفيت الثانية نتيجة تعرضها للخنق ويوجد حول رقبتها أثار جروح وكدمات بواسطة حبل معلق فى سقف غرفتها.

دخول الفتاتان فى حالة نفسية سيئة

كما تبين من خلال التحريات عن الواقعتين أن السبب دخول الفتاتان فى حالة نفسية سيئة أدت إلى أقدامهم على الأنتحار ، وتم نقل الجثتين الى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وأعداد تقرير طبي بحالتهم، ثم استخراج، تصريح بدفنهما.

وتكثف ادارة البحث الجنائى ، من جهودها لكشف ملابسات الواقعتين والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتحررت المحاضر اللازمة لاخطار النيابة العامة، واستكمال التحقيقات.