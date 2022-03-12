/685028/القوى-العاملة-تعيين-438-منهم-4-قادرون-باختلاف-بدمياط

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 438 شاباً ، منهم 4 شباب "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

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ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1217 شاباً ، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 107 فرصة عمل .

تعيين 438 منهم 4 "قادرون باختلاف" بدمياط

وأشار سعفان، إلي إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 207 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 85 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضراً، وعمل 19 حملة تفتيشية ، وبحث 11 شكوى عمالية، وتم عقد ندوتي توعية بشركة قرطبة للسياحة بدمياط الجديدة ، وشركة الأقصى بفارسكور .

و تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 188 منشأة ، وإعادة التفتيش على 196 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن عمل 13 مذكرة غلق إداري ، وعمل 7 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 16 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 3 شكاوى منهم، وشكوتين منها تم استيفاؤها ودياً، و10 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

و فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً، قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ 30 عاملا من المسجلين بإجمالى 11 ألفاً و 497 جنيها، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوتين للقضاء، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وأكدت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 290 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي