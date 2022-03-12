رئيس هيئة قناة السويس يثمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بالقطاع الصحى

ناقش الوزير مع رئيس هيئة قناة السويس، سبل التعاون بين مستشفيات محافظة الإسماعيلية، ومن ضمنها المُدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ «هيئة قناة السويس».
ووجه الوزير خلال اللقاء بتخصيص نقطة تسجيل وفرق طبية لتطعيم العاملين فى هيئة قناة السويس، بالجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى نقطتين متواجدين ببنك الدم فى مستشفى «نمرة 6» التابع لهيئة قناة السويس.
كما ناقش الوزير منظومة ومستجدات العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة، بعد اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكداً استمرار تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات ومراكز هيئة قناة السويس.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تدعيم مستشفيات هيئة قناة السويس بمجموعة من كبار الاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة، بما يساهم فى الارتقاء، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
ومن جانبه، ثمن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الجهود التى تبذلها وزارة الصحة والسكان، لدعم القطاع الصحى والارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا إلى الانتهاء من تسجيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بعد استيفاء كافة الملاحظات واعتماد معايير الجودة.
وفى ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، درع الهيئة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.
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