/685021/نهاية-الشوط-الأول-صن-داونز-يتقدم-على-الأهلى-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

أنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمقامة حالياً لعب سوكر سيتي بجوهانسبرج، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأحرز بيتر شالوليل لاعب صن داونز الهدف الأول فى شباك الأهلي بالدقيقة 23 من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو. خط الهجوم: محمد شريف. بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الخميس الماضي إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي. وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة. حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني. خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

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