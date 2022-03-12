/685020/بفرمان-من-فيريرا-الزمالك-يبدأ-أول-إجراءات-الإعتماد-على-الناشئين-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحضر المباراة أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربان المساعدان، وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، بالإضافة إلى محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق.

وكان خرج المستشار مرتضى منصور بالأمس بقررات صارمة بعد هزيمة الزمالك من الوداد، كانت من ضمنها الإعتماد على الناشئين خلال الفترة القادمة.

وقرر فيريرا بالفعل تصعيد اللاعبين الناشئين المميزين، على أن يتابع الجهاز الفني مباريات فرق الناشيئين الفترة القادمة لإعطاء الفرصة لهم.

مرتضى منصور ينفي توقيع عقوبات إضافية على محمود علاء

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع أي عقوبات إضافية على محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت خرجت أنباء تفيد بتوقيع عقوبات إضافية على محمود علاء بإيقافة لنهاية الموسم، وهو ما نفاه مسئولوا نادي الزمالك.

بيان الزمالك

وأصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

رضا عبد العال: «فيريرا رجله والقبر».. جيل الزمالك الحالي انتهى

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته: "الجيل دا في الزمالك انتهى، محدش يستحق يجدد بما فيهم طارق حامد، وبن شرقي كان لازم يقعد وميلعبش من أول الموسم"

وأضاف: ""أول الإصلاح لازم يحصل غربله في فريق الزمالك واللاعيبة دي لازم تتسرح، والتعاقد مع 10 لاعيبة على الاقل محترميين بأي تمن وبأي سعر".

وأكمل: " فيريرا عفا عليه الزمن خلاص وهو فعلا كبير في السن ومش شايف قدامه دا “رجله والقبر”، والدليل أنه بيطلع زيزو أحسن لاعب في الفريق النهاردة ودا مجرد بداية هنشوفو لسه في المباريات الجاية".

تصريحات رضا عبد العال

وأردف: "فريق الزمالك حاجة تحزن أزاي اللاعيبة دي تلعب في فريق كبير بحجم الزمالك، كل خطوط الفريق حاجة كارثية".

رضا عبد العال يهاجم أوناجم والمثلوثي

وعن حمزه المثلوثي قال: "المفروض المثلوثي دا يمشي وميرجعش تاني، أحمد عيد اللي طلع إعارة قده مليون مرة".

وأشار: "محمد أوناجم اللي جابو لازم يتحاسب من ساعت ما جيه وهو مجابش هدفين ولا عمل 2 أسيست على بعض، وبن شرقي واضح أنه مش مركز خلاص ولازم يقعد عشان ميعملش زي ساسي".