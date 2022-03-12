/685019/استجابة-لنائبا-شبرا-الخيمة-استبدال-ولاية-مركز-بيجام-الطبي-في-سابقة-نادرة

وافقت اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف والأملاك بمحافظة القليوبية والإدارة الصحية بشبرا الخيمة، على طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين والنائب مجاهد نصار، عضوا مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بشأن مركز طبي بيجام ومسجد أبو بكر الصديق المتداخل بتوسعة طريق إسكندرية الزراعي.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الاتفاق على استبدال ولاية مركز طبي بيجام القديم بشارع ومركز شباب بيجام بمساحة (٢٣٧٨ متر مربع تقريبا) وكذا ولاية مسجد أبو بكر الصديق بمجموع مساحة (٣٣٠متر مربع تقريبا) بمساحة إجمالية (٢٦٠٨ مترمربع) من ولاية الأوقاف إلى ولاية الأملاك بحي غرب بقطعة الأرض بما يوازي نفس المساحه المبينة بولاية حي غرب شبرا الخيمه بطريق مصر إسكندرية الزراعي (حوض أبو بكر الصديق).

استجابة لنائبا شبرا الخيمة.. استبدال ولاية مركز بيجام الطبي في سابقة نادرة

وتم التوقيع بمحضر الجلسة من كافة الأطراف المعنية والبدء في اجراءات شهر ونقل الملكية بعد توقيع العقود بين الهيئات المعنية وبذلك تصبح أرض مركز طبي بيجام ملك لوزارة الصحة ليتم للبدء في إجراءات مركز طبي بيجام.

وتعد هذه سابقة نادرة ومن المرات القليلة التي تستبدل فيها وزارة الأوقاف أرض مع المحافظة والهيئات الحكومية.