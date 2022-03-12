/685018/محافظ-الفيوم-116-ألف-مواطن--تلقوا-لقاح-كورونا-ضمن-حملة-طرق-الأبواب
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم لضمان تحقيق أهداف حملة “طرق الأبواب” للتطعيم بلقاح كورونا التي انطلقت يوم 6 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 15من نفس الشهر، تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف، أن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 12 عاماً بالقرب من محل إقامتهم، مشيراً أن عدد من تلقوا لقاح كورونا ضمن فعاليات الحملة، حتى أمس الجمعة 11 مارس، بلغ 116 ألف مواطن، وطالب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ولا زالت الحملة تواصل عملها على قدم وساق للوصول إلى جميع المستهدفين البالغ عددهم نحو 1,1 مليون نسمة.
واضاف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن حملة طرق الأبواب لتلقي لقاح كورونا تعمل بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة، وفريق من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة لتطعيم المواطنين باللقاح، موضحاً أن عدد الفرق الطبية المشاركة بالحملة 620 فريقاً يتكون كل فريق من طبيب وصيدلي أو ممرض ومسجل بيانات.
محافظ الفيوم يتابع استعدادات شهر رمضان
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات الخدمية، لمناقشة خطة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمشروعات الجديدة بكل قطاع من القطاعات، وثمّن "الأنصاري" التعاون المثمر مع الجامعة وتسخير إمكانياتها العلمية والبشرية في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تمتلك الاماكنيات البشرية اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة إطلاع المواطنين على المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، والفائدة التي ستحققها لهم، وأثرها الإيجابي في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، كما أعلن محافظ الفيوم عن موافقة وزير الكهرباء على زيادة الطاقة الكهربائية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمقدار 6 ميجاوات. مما سيؤدي إلى توفير احتياجات المصانع خاصة كثيفة العمالة، من الطاقة الكهربائية، والتوسع في فتح مصانع جديدة بالمنطقة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين.
محافظ الفيوم يلتقى القيادات التنفيذية لبحث استعدادت شهر رمضان
واستمع محافظ الفيوم من مسئولي القطاعات ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن لشرحٍ حول المشروعات المنفذة بكل قطاع، ووجه بسرعة إعداد حصر شامل بعدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بكل قطاع منذ 15 مارس الماضي 2021 حتى الآن، والخدمات التي يقدمها، وعدد المستفيدين من كل مشروع، لترشيح عدد من هذه المشروعات للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي التي ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيراً أن جميع المشروعات الجديدة المرشحة للافتتاح يجب أن تكون قد دخلت حيز الخدمة بالفعل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم: 116 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا ضمن حملة "طرق الأبواب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.