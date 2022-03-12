إقالة مجدي عبد العاطي من تدريب فاركو

أعلن مسئولوا فاركو إقالة المدير الفني مجدي عبد العاطي، من تدريب الفريق، بعد الخروج من كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر مسئولوا فاركو إنهاء التعاقد مع المدير الفني مجدي عبدالعاطي وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين، وجاء ذلك بعد تراجع نتائج الفريق مؤخراً في الدوري المصري الممتاز. بالإضافة لتوديع كأس مصر أمام كفر الشيخ في مفاجأة كبيرة بالأمس، ليقرر مجلس إدارة الفريق إنهاء مهمة مجدي عبد العاطي مع فاركو.

وجاءت مبارتين بكأس مصر بالأمس والتي كانت بين إنبي وديروط، ونادي كفر الشيخ وفاركو.

نتيجة مباراة إنبي وديروط:

حقق انبي الفوز على ديروط بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الـ 32 من البطولة، والتي شهد عليها ملعب بترو سبورت.

نتيجة مباراة فاركو وكفر الشيخ

سقط نادي فاركو أمام كفر الشيخ بثنائية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الثاني والثلاثون من عمر البطولة.

إصابة عمرو جمال لاعب فاركو بقطع فى الرباط الصليبي

أعلن عمرو جمال لاعب فاركو إصابتة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكتب عمرو جمال عمرو حسابة الشخصي" انستجرام:" الحمد لله علي كل شئ لسة عارفة اني عندي صليبي.

قدر الله ماشاء فعل الواد بيعلب كورة ومعرض لاي حاجة من دي انا من اكتر الناس اللي بتتعب وبراعي ربنا فى شغلي يمكن شويه حظ منعه حاجات كتير لكن عندي ثقة في ربنا كبيره.

في حاجات بتحصل بره الملعب صعب حد يستحملها بس عديت منها واحسن يمكن الاصابة بتعطل لكن انا هرجع احسن ميت مره وعايز بس الناس اللي بتحبني دعواتكم ربنا يهون علي كل شئ".

الإسماعيلي ضد فاركو

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير شئ كثيراً وحاول الإسماعيلي أن يجسل هدف عن طريق عدة هجمات ولكن فشل في التسجيل.

بينما تكتل لاعبي فاركو في الدفاع أكثر وأعتمدوا بشكل اكبر على الهجمات المرتدة، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من كرة، ولكن ينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بين الفريقين في صدمة كبيرة لجماهير ومشجعي الإسماعيلي الذي ظهر عليهم الغضب في الملعب بعد اللقاء.