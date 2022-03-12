/685012/اختيار-3-مستشفيات-بقنا-بالمشروع-المصري-الياباني-لتحسين-جودة-المستشفيات

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، اختيار وزارة الصحة كلا من مستشفى قنا العام، مستشفى نجع حمادى العام، مستشفى قوص المركزى، وذلك لتنفيذ المشروع المصرى اليابانى لتحسين جودة المستشفيات.

وأوضح تاوضروس، أن المشروع يمثل شراكة بين وزارة الصحة والسكان المصرية وهيئة التعاون الدولية اليابانية الجايكا، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمة الصحية وسلامة المرضى بالمستشفيات المستهدفة للمشروع بتطبيق منهجية KAIZENTQM اليابانية والتى تمثل تمهيدا لمشروع التأمين الشامل.

ولفت وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتى إطار الدعم المتواصل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب، محافظ قنا، لمنظومة القطاع الطبى بالمحافظ

صحة قنا تطلق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وفي سياق أخر نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 680 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 239 حالة طب أطفال ، 229 حالة أمراض باطنة ، 95 حالة جراحة عامة ، 73 حالة أمراض نساء وتوليد ، 44 حالة تنظيم أسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 103 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وكيل صحة قنا يعرض نتائج حملات تلقى لقاح كورونا

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 92 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.