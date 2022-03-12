لا يوجد زيادة في السلع والأزمة مُفتعلة.. تجارية الدقهلية تطمئن المصريين

/685011/لا-يوجد-زيادة-في-السلع-والأزمة-مفتعلة-تجارية-الدقهلية-تطمئن-المصريين

شهدت الأسواق المصرية حالة من الانفلات فى أسعار السلع الغذائية، خاصة فى الدواجن واللحوم والأسماك وبعض السلع التموينية، ووسط مطالب المواطنون بتدخل سريع وحاسم من الأجهزة المسئولة، ومخاوف وقلق من انفلات الأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، الذى يتزايد فيه معدل استهلاك المواطنين للسلع.

وكان لموقع "دوت الخليج" لقاءاً مع المهندس أحمد رعب رئيس الغرف التجارية بمحافظة الدقهلية أكد فيه على أن ارتفاع الأسعار ونقص السلع ما هي إلا أزمة مفتعلة وغير مبررة، لأن الأرصدة الموجودة داخل الأسواق كافية. وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية على أن الغرفة التجارية ترصد الأسواق، على مدار الساعة في كافة أنحاء المحافظة، ولدينا غرفة عمليات مُشكلة لتلقي الشكاوى من كافة المراكز على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ومباحث التموين وحماية المستهلك، بالأضافة إلى تعاون السيد المحافظ ودعمه المستمر.

وتابع رعب: الدولة تبذل جهداً كبيراً على كافة الأصعدة وفى جميع المحافظات، لمتابعة المحتكرين ورصد وتحرير السلع منهم، وفى تلك المواقف لا بد أن نقف جميعاً وقفة رجل واحد بجانب الحكومة المصرية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن مصر قادرة على تخطى أى أزمة، وهناك خير مثال على ذلك فى ذروة جائحة كورونا وصل حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية 32 مليار، وهذا رقم فلكى، ولدينا رئيس طموح يطمح فى زيادة الرقم لـ 100 مليار، الأمر الذى يستوجب أن نزيد إنتاجنا وصادراتنا مما يرفع مكانتنا الإقتصادية فى المجتمع العربى والدولى وينعكس علينا بالعملة الصعبة.

رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية يتابع استعدادات شهر رمضان

واستكمل رعب: الاقتصاد المصري قادم بقوة في ظل وجود الحكومة الرشيدة والريادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على كافة الأصعدة وحجم الإنجازات التي تمت على أرض الواقع وفي فترة وجيزة تشهد له بذلك.

وأشار رعب إلى أن الغرفة التجارية هي كيانات مؤسسية تتبع الدولة يحكمها قانون الغرف التجارية، لهم صلاحيات طبقا للقانون، أهم أدوارها هي رصد ومتابعة الأسواق والمخزون السلعي وتوفر الأصناف، وليس وليس لها دوراَ رقابياَ إنما مهامها هي دراسة وتحليل السوق، ومن ثم عرض رؤية الغرفة على صانع القرار، من خلال إعداد تقريراً يعتمد على تحري الدقة الشديدة والحيادية في تقديم المعلومة عن المشكلات التي تواجه الأسواق، واقتراح الحلول التي من شأنها تفادي الأزمات المحتملة.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافطة الدقهلية رسالة للتجار: "إذا كنت أنت تاجراَ لبعض السلع فأنت مستهلكاَ لباقي السلع ولو اسغليت الناس في سلعة هم أيضا سوف يسغلوك في باقي السلع"، وهذا وطننا ولابد أن نتكاتف جميعاَ ونقف خلف قيادتنا لتفادي هذه الأزمة.