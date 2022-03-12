/685009/حريق-داخل-جدران-مستشفى-الغردقة-العام-وقوات-الأمن-تسيطر-على-الحريق

تلقت قوات الأمن بالبحر الأحمر بلاغاً أفاد وقوع حريق داخل عدد من الأقسام بمستفي الغردقة العام، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الحماية المدنية نحو موقع البلاغ، فيما قامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة واستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة وإجراء المعاينة وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

وأكد مصدر مسؤل أن سبب الحريق لا يزال مجهولاً لافتاً إلى أنه قد صدر قرار إزالة للمبنى الذى شهد اندلاع الحريق، مؤكداً أنه لا يعمل منذ فترة وأنه يستعد لإجراء بعد التطوير بداخله.

وفى سياق متصل تحرك اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر برفقة عدداً من القيادات التنفيذية لمتابعة تداعيات الحريق، وتمكنت رجال الحماية من السيطرة على الحريق والذى اندلع دون وقوع إصابات.

محافظ البحر الأحمر يتفقد حملات التموين لضبط محتكرى السلع

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، جولة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الجمعة، بمدينة الغردقة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

تفقد المحافظ، عدداً من السلاسل التجارية، وتابع توافر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، وحذر التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، حيث سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.

محافظ البحر الأحمر يتابع مخزون السلع بالأسواق

حرص المحافظ، على مقابلة عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها ، لأن هذا الأمر يجعل بعض التجار الجشعين يقوموا باخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب عليها لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لكن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.

وجه محافظ البحر الأحمر، كل رؤساء المدن، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملات رقابية يومية على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، ورفع تقرير يومي بنتائجها وجهودها، مؤكداً أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق،وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع بنفسه جهود المحافظات وكافة الجهات المعنية لضبط الأسعار والأسواق.