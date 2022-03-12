/685007/رسميا-الأهلي-يتقدم-بشكوى-لمراقب-مباراة-صن-داونز
تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية لمراقب مباراة الفريق أمام صن داونز لإثبات تعطيل حافلة الفريق ومنع وصولها لملعب المباراة في الوقت المحدد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
فيما قام محمد شوقيعضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتقديم شكوى رسمية لمراقب المباراة لإثبات حق الأهلي.
بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا
ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الخميس الماضي إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.
وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.
خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.
الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.
يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.
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