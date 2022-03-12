/685005/علاء-مصطفي-يتقدم-اقتراح-برغبة-لوزير-الإتصالات-بشأن-تحديث-رؤية-واستراتيجية-الوزارة-لمواجهة-تحديات-المبتكرين-ورواد-الأعمال

تقدم النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيي، اقتراح برغبة إلي الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الإعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجة المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

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وأوضح مصطفي، خلال الإقتراح، أن للتكنولوجيا والإبتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، لافتا إلي أنه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

علاء مصطفي يتقدم اقتراح برغبة لوزير الإتصالات بشأن تحديث رؤية واستراتيجية الوزارة لمواجهة تحديات المبتكرين ورواد الأعمال

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العديد من التقارير الدولية تشير بأن وضع مصر بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات.

التحديات التي تواجه رواد الأعمال

وتابع النائب علاء مصطفي، أنه بالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار إلي أنه نظراً لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.